Giresun Ticaret Borsası Başkanı Bölük: “Giresun kalite fındığı kopyalayamadılar”

Giresun Kalite Tombul fındığın dünyanın en kaliteli ve aroması en lezzetli fındığı olduğunu kaydeden Bölük "Giresun fındığını dünyanın çeşitli bölgelerinde denediler, kopyalamaya çalıştılar ama başaramadılar. Allah vergisi olan ürün bu topraklarda vücut bulmaya devam edecek" dedi.

“Giresun kalite fındığın; dünyanın çeşitli bölgelerinde deneme bahçeleri yapılmış, aynı kalitede ürün yetiştirilmeye çalışılmış, olmamış, olamamıştır” diyen Bölük “Bugün Giresun kalite fındığın bu gerçeklerini ifade edenlere şunları sormak istiyorum, 2018 Mahsulü fındığın pazara yoğun olarak indiği Eylül ve Ekim aylarında Giresun Kalite fındığa neden özel bir ürün olmasına rağmen fiyat deklare etmediniz? Bu dönem içerisinde Giresun kalite fındığın levant çakıldak fındıklardan daha ucuza satılacak kadar fiyatının baskılanmasına, TMO piyasaya müdahale alımı yapana kadar neden göz yumdunuz?” ifadelerini kullandı.

“Genç çiftçilerin çoğalması için çalışıyoruz”

Sürdürülebilir bir fındık tarımının devam ettirilebilmesinin genç çiftçilerin çoğalmasına bağlı olduğunu kaydeden Bölük "Çiftçi yaşının yaşlı sınıftan gençlere dönüşümünün sağlanması ve yeniden genç çiftçilerin köye dönüşünü sağlayarak bir mekanizmanın kurulması için çeşitli platformlarda görüşlerimizi tüm devlet yetkilileri ile paylaşıyoruz. Buradan da bunun sistemini kurmak için tüm alıcıların da fındığın kıymetlendirilmesi ve kendi ticaretlerini devam ettirebilmeleri ve tedarikte bir değer zincirini kurabilmeleri için fındıkta fiyat politikalarını samimi belirlemeleri gerektiğini ifade etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Türk fındığının sektörünün şekillenmesi gerektiğini vurgulayan Bölük, “Fındıkta bazen en ucuz fiyata ürünü alayım dersin, yarın bu yaptığınız hamle sizlere döner dolaşır piyasada ürün bulamayacak duruma getirebilir ne bir üretici ne de fındık bahçesi bulabilirsiniz gerçeğini herkese hatırlatmak istiyorum. Bu gerçekleri hepimiz hatırlayarak ona göre Türk fındık sektörünü şekillendirmeliyiz diyorum. Ben inanıyorum ki Giresun kalite fındığa fark eden bir değer verilsin hem üretim artar hem kalite artar, hem de üretici fındıkta artık bir gelecek arıyor duruma gelir” ifadelerini kullandı.