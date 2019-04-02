Giresun Ticaret Borsası'ndan seçim değerlendirmesi

Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanvekili Hamza Bölük “Sandıklara giderek oyunu kullanan, Ülkemizin ve Türk Milletinin geleceğine ve demokrasiye sahip çıkan Aziz Milletime teşekkür ederken, Ülkemizin gelişimine ve Türk Fındık Sektörüne yapılacak her türlü katkıda Giresun Ticaret Borsası camiası olarak elimizi ve gövdemizi taşın altına koyma irademizin bilinmesini diliyorum” dedi.

Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanvekili Bölük “Geride bıraktığımız yerel seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize öncelikle hayırlı olmasını diliyoruz. Önümüzdeki dönemde ülkemizin ve milletimizin refahını, toplum olarak olanca gücümüzle birlikte artırmanın hedefinde olmamız gerektiğini ifade ediyoruz. Ülkemizdeki seçimlerin, demokrasinin en büyük nişanesi olmasının yanında, toplum olarak bu yönetim biçimine hep birlikte sahip çıkıldığını görmenin de ayrıca kıvancını yaşıyoruz. Türk Milli Birliği ve bilinci içerisinde Türk Toplum yapısının demokratik sisteme olan inancını, tüm Dünya toplumlarına örnek olacak nitelikte göstermenin de ayrıca haklı gururunu yaşıyoruz. Bu vesileyle Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar İbaş'ın, seçimlerde aday olarak Yağlıdere Belediye Başkanı olarak seçilmesinden dolayı kendilerini ve ekip arkadaşlarını tebrik ediyor, başarılarının güzel ilçemiz Yağlıdere'de de devamını diliyorum. Kendimiz adına bu ayrılık bizi üzse de camiamız içerisinden şehrin emini olma görevine halkımızın büyük oranda teveccühleriyle mazhar olan bir kardeşimizin başarısından dolayı da övünç duyduğumuzu ifade ederken, tekrar ülkemizdeki seçimlerin hayırlara vesile olmasını diliyor bundan sonraki süreçte güzel ülkemizi el birliğiyle daha iyi seviyelere getirmek için hep beraber el ele verelim diyoruz” diye konuştu.