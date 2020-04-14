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Giresun Ticaret ve Sanayi Odası'ndan ihtiyaç sahiplerine yardım eli

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Korona virüs salgını nedeniyle mağdur olan ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere bin 410 adet gıda yardım paketi hazırladı.


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) tarafından her Ramazan ayında hayırsever vatandaşların destekleri ile ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılan gıda paketi yardımı yaşanan Korona virüs salgını sebebiyle daha erken dağıtılmaya başlandı. Salgın nedeniyle mağduriyet yaşayan ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere hazırlanan bin 410 adet gıda yardım paketleri sahiplerine ulaştırmak için çalışmaların başlandığı belirtildi.

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