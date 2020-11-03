Giresun TSO Başkanı Çakırmelikoğlu: “Ara eleman sıkıntısı meslek liseleri ile çözülmelidir”

Meslek liselerinin tekrar ön plana çıkartılmasına yönelik alınan kararların sevindirici olduğunu ifade eden Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, gençlerin işsizlikten, işletmelerin ise niteliksizlikten dert yandığına dikkat çekti.

İllerin taleplerine göre yapılandırılması planlanan meslek liselerinin sürecini değerlendiren Çakırmelikoğlu, “Meslek liselerinin son çeyrekte rağbet görmemesi birçok sektörü etkilemiştir. İşsizliğin ana gerekçeleri arasında olan mesleksizlik, meslek liselerinin göz ardı edilmesinden kaynaklanmaktadır. Giresun'da faaliyet gösteren sanayi siteleri başta olmak üzere teknik birçok meslek şu an ara eleman sorunu yaşamaktadır. Hem işsizlik hem de ara eleman sorununa tek çözüm meslek liselerinin iş dünyası ile entegreli bir şekilde aktif hale dönüştürülmesidir. Giresun'da bu sorun yaşandığına göre, sanayi yoğun bölgeleri hiç düşünemiyorum. Bu bakımdan ortak çalışma yapmak elzemdir. Aksi taktirde gençlerimiz iş, işletmelerimiz ara eleman sıkıntısı yaşamaya devam edecektir” dedi.