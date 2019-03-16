Giresun Üniversitesi 13. yılını başarılarıyla kutladı

Kuruluş Yıldönümü, Güre Yerleşkesinde düzenlenen bir dizi etkinlikle kutlandı.

Şehit Ömer Halisdemir Konferans salonunda düzenlenen programa Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Giresun Milletvekilleri Kadir Aydın ve Cemal Öztürk, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı J.Albay Murat Yakın, Sahil Güvenlik 73. Bot Komutanı Yüzbaşı Fırat Aslan, siyasi parti temsilcileri ve il protokol üyeleriyle üniversitede görev yapan öğretim üyeleri ve görevlileri katıldı.

Eğitim Fakültesinden Öğr. Gör. Şenol Sancak'ın sunumunu yaptığı program, Devlet Konservatuvarı akademisyenlerinden Prof. Dr. Vasıf Hasanoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Halis Gürkan Kırankaya ve Dr. Öğr. Üyesi Beste Hoşses'in, Alman müzisyen Felix Mendelssohn Bartholdy'ın eserlerinden oluşan müzik dinletisiyle başladı.

“Türkiye 2023 ve 2071 hedeflerine üniversitelerle ulaşacak”

Üniversite'nin kuruluş yıldönümünde konuşma yapan Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rektör Cevdet Coşkun, Türkiye'nin 21. Yüzyıl için belirlediği vizyon ve hedeflere ulaşmasında üniversitelerin önemli bir rol oynayacağını söyledi. Coşkun "Türkiye'nin, 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşabilmesi için nitelikli insan gücü yetiştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Tarihin akışı içerisinde büyük kırılmaların, küresel ekonomik ve siyasi güç kaymalarının yaşandığı, büyük güçlerin gittikçe azgınlaşan hegemonik ve emperyal dayatmalarını artık gizleme ihtiyacı hissetmediği bir dünyada denge unsuru olmak ve adaleti temsil etmek istiyorsak, safları sıklaştırmamız, farklılıklarımızı zenginliğimize katarak birlik ve beraberliğimizi perçinlememiz bizim için hayati bir zorunluluktur. Önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğimiz ve bir demokrasi şöleni havasında olmasını beklediğimiz yerel seçimleri bu bakış açısıyla değerlendirmenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Ümit ediyoruz ki, bu seçimler demokratik bir olgunlukla geçer, birlik ve beraberliğimizin daha da perçinlenmesine vesile olur ve 1 Nisan itibariyle inşallah kazanan Türkiye olur” dedi.

“Giresun Üniversitesi Dünya sıralamasında 41 basamak yükseldi”

Giresun Üniversitesi'nin bilimsel araştırmaları ve projelerini destekleyerek arttırdıklarını ifade eden Prof. Dr. Cevdet Coşkun, “Üniversitemiz, ilimizin dünyaya açılan kapısı konumundadır. Bir yandan üniversitemizi fiziki imkânlar bakımından iyileştirmeye çalışırken diğer yandan asıl işimiz olan bilim üretmeyi tüm birimlerimize yaymanın gayreti içindeyiz. Öyle ki sadece 2019 yılı içinde Bilimsel Araştırma Projeleri fonundan, 80 bilimsel projeye yaklaşık 800 bin TL, yüksek lisans ve doktora projeleri de dâhil edildiğinde bir milyon TL destek verdik. Üniversitemizin, 2019 yılı URAP verilerine göre Dünya Üniversiteler Sıralamasında 41 basamak birden yükselmiştir. Bu istikrarlı çıkışın devam etmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim” diye konuştu.

“Teknopark, üniversitemize ve bölgemize katkı sunacak”

Geçtiğimiz yıl kurulan Teknoloji Transfer Ofislerinin ardından Giresun Teknoloji Geliştirme Bölgesinin (Teknopark) kurulma çalışmalarında da resmi sürecin tamamladığına söyleyen Rektör Prof. Dr. Coşkun “Giresun Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Bulancak 2. OSB içerisinde yaklaşık 10 dönümlük arazi üzerinde hizmet vermeye başlayacaktır. Burada kurulacak ARGE alanları ve ofisleri ile teknoloji geliştirme çalışmaları yapan şirketler sayesinde akademisyen ve sanayicilerimizin girişimcilik refleksleri artacak, Giresunumuza ve bölgemize önemli katkılar sunacaktır. Teoriden pratiğe aktarılan bilgi yani üretime transfer edilen bilgi, buluş, gelişme, kalkınma ve dünya ile rekabet etmemizi sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

“Üniversitemiz adına sorumluluk almaya hazırız”

Türkiye'de eğitime büyük pay ayrıldığını ve bu yönde büyük atılımlar yapıldığını belirten AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ise 32 bine yakın öğrencisi ve 1000'in üzerinde öğretim elemanı ile Giresun Üniversitesi'nin bir bilim yuvasına dönüştüğünü ifade ederek Giresun Üniversitesini daha ileriye taşımak adına her türlü sorumluluğu yüklenmeye hazır olduklarını söyledi.

Yapılan protokol konuşmalarının ardından, Üniversitede son bir yıl içeresinde göreve başlayan ve bir üst akademik unvanı almaya hak kazanan akademik personel için Cübbe Giyme Töreni gerçekleştirildi. Törende, Rektör Prof. Dr. Cevdet Coşkun ve protokol üyeleri, sahneye çıkan akademisyenleri tebrik ederek, cübbelerini giydirdiler. Program, 13. Yıl Kokteyli ile sona erdi.