Giresun Üniversitesi Genç Fenerbahçeliler Grubu'ndan anlamlı ziyaret

Mavi Yurt Bakım Sağlık ve Eğitim Kurumları bünyesinde faaliyet gösteren Özel Giresun Engelli Bakım Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Giresun Üniversitesi Genç Fenerbahçeliler grubu üyeleri önce yaşlı ve engellilere tek tek gül ve çeşitli hediyeler verdi, ardından ise müzik eşliğinde halay çekip horon oynadılar.

Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden Giresun Üniversitesi Genç Fenerbahçeliler Grubu Temsilcisi İbrahim Özkan “Amacımız buradakileri ziyaret ederek onlara hoşça vakit geçirip mutlu etmektir. Bu maksatla sosyal sorumluluk projemiz kapsamında buradayız. Bizlere bu imkanı sağlayan Mavi Yurt Bakım Sağlık ve Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Yener Türk'e teşekkür ederiz” dedi.