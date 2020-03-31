İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Giresun Üniversitesi ilk defa uzaktan erişimli senato toplantısı gerçekleştirdi

Korona virüs salgını sebebiyle alınan tedbirler kapsamında Giresun Üniversitesi, uzaktan erişimli video konferans sistemiyle yapılan bir senato toplantısı gerçekleştirdi.


Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can'ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya diğer senato üyeleri bulundukları mekânlardan internet üzerinden video konferans sistemi kullanarak katıldılar. Toplantıda 6 Nisan 2020 günü başlayacak olan “Uzaktan Öğretim” sistemiyle ilgili konular görüşülerek karara bağlandı. Rektör Can, pandemi sebebiyle alınan önleyici tedbirlerin yürürlükte kalacağı süre boyunca tüm toplantıların uzaktan erişimli video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirileceğini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.