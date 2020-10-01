Giresun Üniversitesi, kendi geliştirdiği toplantı yazılımını kullanmaya başladı

Giresun Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pandemi sürecinde uzaktan iletişim alanında ‘yerli ve milli yazılım' geliştirme tavsiyesine uyarak yerli toplantı yazılımı geliştirdi.

Üniversitesnin yerel sunucuları üzerinden kullanıma açılan toplantı yazılımına kampüs dışından da erişilebilecek ve düzenlenen toplantılara katılımcı olarak girilebilecek. Uygulamayı bilgisayar üzerinden ‘http://toplantı.giresun.edu.tr' web sitesi ile mobil cihazlardan ise ‘Jitsi Meet' uygulaması indirilerek kullanılabiliyor.

Sesli ve görüntülü olarak sohbet edilebilecek olan bu uygulama kullanıcılara ücretsiz ve kullanıcı hesabı gerektirmeden sunuluyor.