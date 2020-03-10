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Giresun Üniversitesi öğrencileri yaşlıları ziyaret etti

Giresun Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu akademisyenler ve öğrencileriyle “Gönül Bağı” etkinlikleri kapsamında bakım merkezindeki yaşlıları ziyaret etti.


Giresun Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Aysun Türkmen beraberinde bulunan akademisyenler ve öğrencilerle Mavi Yurt Bakım Sağlık ve Eğitim Kurumları bünyesinde faaliyet gösteren Giresun Valiliği Özel Engelli Bakım Merkezi'nde yaşlılarla bir araya geldi. Üniversite öğrencileri ve akademisyenler yaşlılarla sohbet edip çeşitli ikramlarda bulundu ve müzik dinletisi gerçekleştirildi.


Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Aysun Türkmen, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, yaşlılara sahip çıkmak ve hayatlarının kalan kısmını insanlığa yakışır bir şekilde sürdürmelerini sağlamanın insanlık görevi olduğunu söyledi. Türkmen, "Giresun Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak öğrencilerimize gençliğin kıymetini bilmelerini ve yaşlılarımıza saygılı birer birey olmalarını sağlamayı amaçladık. Bununla birlikte yaşlılarımızın da sahipsiz olmadıklarını göstermek için böyle bir ziyaret gerçekleştirerek farkındalık oluşturmaya çalıştık. Öğrencilerimiz yaşlı amca ve teyzeleri ile duygusal ve tatlı anılar yaşadılar. Öğrenciler yaşlı teyzeler ve amcalarına evlatları gibi çeşitli ikramlarda bulundu. Bundan sonra da bu tür ziyaretleri sık sık yapacağız" dedi.

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