Giresun Üniversitesi Rektörlüğü'nde devir teslim

Giresun Üniversitesi'nde rektörlük görevinden istifa eden Prof. Dr. Cevdet Coşkun'un yerine vekaleten atanan Prof. Dr. Yılmaz Can, görevini devraldı.

Yeni Rektör Can, Giresun Üniversitesi'ne hizmet için geldiğini altını çizerek geçmiş dönemde de aynı görevde bulunduğunu hatırlattı.

Can, yaptığı kısa açıklamada, Prof.Dr. Cevdet Coşkun'a teşekkür ederek başladı. Can, “Üniversitemiz için hep beraber iyi şeyler yapacağız. Bu gör evde daha öncede bulundum 18 ay gibi bir süre inşallah o kalıcı oluruz ve güzel işler yaparız” dedi.

Devir teslim töreninde Prof. Dr. Coşkun ise sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini ve Yılmaz Can'ın ise göreve atanmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Coşkun, “Benim hocamla tanışıklığım 8 yıl öncesinden başlıyor. Beni o buraya davet etmişti onun döneminde dekan olarak çalıştım çok şeyler öğrendik ve bu görevi de yaptık şimdi ona devrediyorum. Herkes için hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.