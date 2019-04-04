Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Coşkun, İslam dünyasında bilimi anlattı

Dr. Cevdet Coşkun, “İslam dünyasında bilim” konulu konferansta yaptığı konuşmada, İslam dünyasında bilimin temel amacının doğayı daha iyi anlamak olduğunu söyledi.

Giresun Müftülüğü tarafından “İslam Dünyasında Bilim” başlıklı konferans düzenledi. Nurettin Canikli Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ardından İl Müftüsü Muhittin Oral'ın konuşmalarıyla başladı.

Açılış konuşmalarının ardından konferansa konuşmacı olarak katılan Dr. Cevdet Coşkun, 2019 yılının İslam dünyasına büyük katkılar sağlayan Fuat Sezgin yılı olduğunu hatırlattı.

İslam dünyasında bilimin genel çerçevesine değinen Rektör Prof. Dr. Coşkun, konuşmasında, batı ile doğu medeniyetlerinin İslam coğrafyasına etkilerine de yer verdi.

İslam dünyasında bilimin temel amacının doğayı daha iyi anlamak olduğunu belirten Prof. Dr. Cevdet Coşkun “İslam medeniyetinde bilginlikten çok bilgeliğe dayalı bir bakış açı var. Ortaçağ Avrupa'sındaki gibi bilim sadece din adamlarının elinde değildi. İslam dünyasının yetiştirdiği ve bugün bile eserleri tüm dünyada bilinen önemli bilim insanları bulunmaktadır. Bilim, felsefe ve düşünce bir topluma ait değildir. Bir dönem Avrupa'ya, bir dönem İslam dünyasına ait olmuştur. Çalışmak ve bilimi aramaktan vazgeçmeyelim” ifadelerine yer verdi.