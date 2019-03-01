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Giresun Üniversitesi Teknopark kuruyor

Giresun Üniversitesi tarafından 2.

Organize Sanayi Bölgesinde “Giresun Teknoloji Geliştirme Bölgesi" (Teknopark) kurulması kararı çıktı.


“Giresun Teknoloji Geliştirme Bölgesi" (Teknopark) olarak hizmet vermeye başlayacağını ifade eden Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, üniversite-sanayi iş birliği ile kuruldukları bölgelerde sanayinin gelişimine katkı sağladığını söyledi.


Rektör Prof. Dr. Coşkun yaptığı açıklamada “Bilindiği gibi daha önce Teknoloji Transfer Ofisini (TTO) açmış ve hızla bu ofisimizi kurumsallaştırmaya başlamıştık. Teknoparklar, Üniversite-Sanayi iş birliği ile kuruldukları bölgelerde sanayinin gelişiminin desteklenmesi, sanayi kollarının güçlendirilmesi, yenilikçi çalışmaların yürütülmesi, her alanda verimliliğin artırılması, eğitimin girişimciliğe yönelmesi ve rekabet gücünün ulusal ve uluslararası düzeyde artırılması amacıyla kurulmaktadır. Teknoloji Geliştirme Bölgesi içerisinde oluşturulacak ARGE alanları ve ofisleri ile teknoloji geliştirme çalışmaları yapan şirketler kurulacaktır. Burada başta üniversitemiz akademisyenleri olmak üzere bütün bilim insanları şirket kurabileceklerdir. Bu Teknoparklar; akademisyen ve sanayicilerimizin girişimcilik reflekslerinin artmasıyla Giresunumuza ve bölgemize önemli katkılar sunacaktır. Giresun Teknoloji Geliştirme Bölgesinde (Teknopark) kurulacak şirketlerin birçok avantajlı yanları bulunmaktadır. Bunlardan belki de en önemlilerinden birisi şirketler belli alanlarda çeşitli vergi muafiyetlerinden yararlanmaya hak kazanacaklardır” dedi.

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