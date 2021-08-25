Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesinde dekanlık değişimi

Dr. Canan Çelik İçen'in Ankara Şehir Hastanesine atanması üzerine Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde Prof. Dr. Ağar Tıp Fakültesi Dekanlığına atandı.

Giresun Üniversitesinde 6 yılı dekanlık olmak üzere 7 yıldır görev yapan Prof. Dr. Canan Çelik İçen, Ankara Şehir Hastanesine atandı. Tıp Fakültesi Dekanlığına ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde Nörofizyoloji Uzmanı Prof. Dr. Erdal Ağar atandı.

Prof. Dr. Erdal Ağar kimdir?

1964 yılında Erzurum'da doğan Prof. Dr. Erdal Ağar, 1985 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesinden mezun oldu. 1988 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisansını tamamlayan Ağar, 1993 yılında Newcastle Upon Tyne Üniversitesinde doktora derecesini aldı. Ağar, sırasıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesinde 1993 yılında yardımcı doçentlik, 1994 yılında doçentlik ve 2000 yılında ise profesörlük unvanını aldı. Prof. Dr. Erdal Ağar, evli ve iki çocuk babasıdır.

Giresun Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, Prof. Dr. Canan Çelik İçen'in göreve geldiği 2014 yılında öğrenci sayısı 216 iken 2021 yılında 538'e, akademik personel sayısının ise 2014 yılında 58 iken 2021 yılında 186'ya yükseldiği bildirildi. Tıp Fakültesi bünyesinde şu anda 22 profesör, 20 doçent, 72 doktor öğretim üyesi, 71 araştırma görevlisi ve 1 öğretim görevlisinin bulunduğu bildirildi. Ayrıca Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalında 2 ve Üroloji Ana Bilim Dalında 1 olmak üzere 3 araştırma görevlisinin Tıpta Uzmanlık Eğitimlerini başarıyla tamamlayarak Uzman Doktor Unvanı aldığı ve Uzman Doktor olarak atandığı ifade edildi.