Giresun Üniversitesi uzaktan eğitime hazır

Prof. Dr. Yılmaz Can'ın da katıldığı son hazırlık toplantısıyla ilgili yapılan açıklamada, Hazırlıkların tamamlanmasının ardından, tüm öğrencilerin 6 Nisan 2020 tarihinde sistemle buluşacağı kaydedildi.

Yapılan açıklamada, “Alınan kararlar doğrultusunda, çalışmaların tamamlanmasının ardından uzaktan öğretim sürecinde, sanal sınıflarda çeşitli öğretim etkinlikleri düzenlenecek. Dersler, senkron, asenkron videolarla işlenebilecek, öğretim elemanı derslerle ilgili her türlü dijital dokümanı sisteme yükleyebilecek, kaynak paylaşabilecek, soru cevap, forum ve tartışma gibi etkinliklerle dersler sürdürülecek. Okul ve birimlerin hazırlayacakları haftalık ders programları çerçevesinde yürütülecek dersleri, öğrenciler interaktif ortamda takip edecekler" denildi.