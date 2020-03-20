İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Giresun Üniversitesi uzaktan eğitime hazır

Yüksek Öğretim Kurumu tarafından uzaktan eğitim kararının alınmasıyla birlikte Giresun Üniversitesi uzaktan eğitim için çalışmalarına hız verdi.


Prof. Dr. Yılmaz Can'ın da katıldığı son hazırlık toplantısıyla ilgili yapılan açıklamada, Hazırlıkların tamamlanmasının ardından, tüm öğrencilerin 6 Nisan 2020 tarihinde sistemle buluşacağı kaydedildi.


Yapılan açıklamada, “Alınan kararlar doğrultusunda, çalışmaların tamamlanmasının ardından uzaktan öğretim sürecinde, sanal sınıflarda çeşitli öğretim etkinlikleri düzenlenecek. Dersler, senkron, asenkron videolarla işlenebilecek, öğretim elemanı derslerle ilgili her türlü dijital dokümanı sisteme yükleyebilecek, kaynak paylaşabilecek, soru cevap, forum ve tartışma gibi etkinliklerle dersler sürdürülecek. Okul ve birimlerin hazırlayacakları haftalık ders programları çerçevesinde yürütülecek dersleri, öğrenciler interaktif ortamda takip edecekler" denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.