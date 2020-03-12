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Giresun Üniversitesi'nde Coronavirüs tedbirleri

Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının açıklanması sonrası alınan önlemler artıyor.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının açıklanması sonrası alınan önlemler artıyor. Giresun Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilecek bazı etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu.


Giresun Üniversitesi'nden yapılan açıklamada "Coronavirüs (COVİD-19) vakasının ülkemizde de görülmeye başlaması sebebiyle, alınan önleyici tedbirler kapsamında, Üniversitemizin planlamış olduğu bazı etkinlikler ertelendi. Bu kapsamda 14 Mart Tıp Bayramı Beyaz Önlük Giyme Töreni etkinliği ve Öğretmen Okullarının kuruluşunun 172.yıldönümü kutlama etkinlikleri ertelenmiştir" denildi.

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