Giresun Üniversitesinde “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” çalıştayı

Giresun Üniversitesinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişte karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri konulu çalıştay düzenlendi.

Giresun Üniversitesi Karadeniz Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi, Hukuk Araştırmaları Derneği Giresun Şubesi, GRÜ Uluslararası Hukuk Topluluğu ve Liberal Düşünce Topluluğu tarafından “Hukuk ve Demokrasi Çalıştayı” düzenlendi. Giresun Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştaya Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Giresun Milletvekilleri Kadir Aydın, Sabri Öztürk, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, Cumhurbaşkanı Danışmanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, HUDER Giresun Başkanı Nuri Karaman, Giresun'da görev yapan hukukçular, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile üniversitenin akademik ve idari personeli katıldı.

Programda konuşan Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, “Giresun Üniversitesi olarak ilimizi, bölgemizi ve ülkemizi ilgilendiren her türlü konuda akademik çalışmalar yapmak ve kamu yararı doğrultusunda kamuoyunu bilgilendirmek ve yönlendirmek amacıyla çeşitli sempozyumlar ve çalıştaylar düzenlemeyi kendimize görev biliyoruz. Bugün ise Giresun Üniversitesi Uluslararası Hukuk Topluluğu, HUDER Giresun Şube Başkanlığı ve Liberal Düşünce Topluluğu ile Hukuk ve Demokrasi Çalıştayı düzenliyoruz. Bilindiği gibi 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminden sonra ülkemizde yönetimsel açıdan önemli değişiklikler yaşandı. 16 Nisan 2017 referandumu ile parlamenter hükümet sisteminden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildi. Referandumun akabinde 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimlerle birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sitemi'nin ilk cumhurbaşkanı olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan seçildi ve akabinde de teknokrat ağırlıklı bir Bakanlar Kurulu oluştu. İşte referandumdan sonraki süreç içerisinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dönüşümde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri, bu çalıştayda tartışılacak konular arasındadır. Bu dönem biraz zaman alabilir elbet. Taşların yerine oturması için zamana ve fikir üretmeye ihtiyacımız var. Bu çalıştayla ve burada konuşacak davetlilerle bu sürece katkı sağlayacağımızı umuyorum” dedi.

“Türkiye'nin son yıllarda karşı karşıya kaldığı en önemli güvenlik, sosyo-ekonomik ve sosyo-politik sorunlarından biri FETÖ terör yapılanmasıdır” diyen Vali Sarıfakıoğulları ise, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasına ve sonrasında bu örgüt ve işbirlikçilerinin ekonomik kriz oluşturma girişimlerine değinerek, batının bu durum karşısında Türkiye'nin hassasiyetlerini görmezden gelen yaklaşımını eleştirdi. Vali Sarıfakıoğulları, milletin bu süreçte istiklaline, istikbaline ve demokrasisine sahip çıktığını söyledi.

Çalıştayın ilk oturumu Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşti. Şenlikoğlu'nun kısa teşekkür konuşmasının ardından başlayan oturumda Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe “Modernlik, Toplumsal Değişme ve Hukuk”, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Dr. Murat Yılmaz da “Türkiye'nin Demokrasi Tarihi” başlıklı sunumlar yaptı.