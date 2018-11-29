Giresun Üniversitesi'nde kalite süreçleri incelendi

Yüksek Öğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) ve Kurumsal Dış Değerlendirme Takımı tarafından Giresun Üniversitesi'nde Kalite Güvencesi, Eğitim-Öğretim, Araştırma-Geliştirme ve Yönetim Sistemi bakımından saha çalışması yapıldı.

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Elif Çepni, Hatay Mustafa Kemal Ünv. Rektör Yrd. Prof. Dr. Veysel Eren, Fırat Ünv. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Şahna, Kahramanmaraş Sütçü İmam Ünv. Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Taner Okur, Tokat Gaziosmanpaşa Ünv. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğur Akın, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Cuma Ay ve Samsun Ondokuzmayıs Tıp Fakültesi Ünv. Öğrencisi Eda Erdemir'den oluşan Dış Değerlendirme Takımı, tarafından Giresun Üniversitesi'ne saha ziyareti gerçekleştirildi.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Kurumsal Dış Değerlendirme Takımının yaptığı saha ziyareti çerçevesinde yürütülen incelemesinde Giresun Üniversitesi'nin Senato, Kalite Kurulu, Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Daire Başkanlıkları, akademik ve idari personel grupları ile öğrenci grupları ve ilde faaliyet gösteren bazı STK temsilcilerinin katıldığı toplantılar düzenlenerek yürütülen kalite süreçleri hakkında bilgiler alındı.

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun ile bir araya gelen heyet, yaptıkları tespit, öneri ve görüşlerini aktararak fikir alış-verişinde bulundular. Daha sonra, Rektör Prof. Dr. Cevdet Coşkun ve Dış Değerlendirme Takımının üyeleri senato salonunda, Yönetim Kurulu üyeleri ve Kalite Komisyonu üyeleri ile bir araya geldiler. Burada Dış Değerlendirme Takımının Başkanı Prof. Dr. Elif Çepni, “Çıkış Bildirimi” başlığıyla yaptığı sunumda, saha ziyaretinin amacı ve hedefleri ile yapılan çalışmalar hakkında kısa bilgiler verdi.

Yapılan incelemeler sonucunda YÖKAK Dış Değerlendirme Takımı üyeleri, Giresun Üniversitesi'ne dair edindikleri tespitleri paylaşarak, Kalite Güvencesi, Eğitim-Öğretim, Araştırma-Geliştirme ve Yönetim Sistemi bakımından güçlü ve gelişmeye açık yönlerini ortaya koydular.

Bu değerlendirme sürecinin motivasyonlarını daha da artırdığını ifade eden Prof. Dr. Cevdet Coşkun, GRÜ ailesi olarak hem öğrencilerine hem de şehre daha iyi hizmet verebilmek adına mesai harcamaya devam edeceklerini söyledi. Coşkun, bu değerlendirme ziyaretinin sonuçlarının titizlikle takip edileceğini ve bunun ileride meyvelerini toplayacaklarına inandıklarını sözlerine ekledi.