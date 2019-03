Giresun Üniversitesi'nde “Kariyer Günleri”

Giresun Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeleri, Öğretim Görevlileri ve öğrencilerle Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

İki gün sürecek Girişimcilik ve Kariyer Günleri'nde konuşan Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, hiçbir başarının tesadüf olmadığını ifade ederek tavsiyelerde bulundu. Başarılı olmak için gayret, azim ve çalışma gerektiğini ifade eden Rektör Coşkun, bu konuda öğrencilere her türlü desteğin ve teşvikin yapıldığını söyledi. Coşkun "Biz gençliğimizin iş arayan mezunlar olarak yetişmesini değil, iş kuran mezunlar olarak yetiştirmek istiyoruz. Her birimiz iş kuracak diye bir şey yok ama her öğrencimizin iş arama çabasıyla ömürlerini ziyan etmesini istemiyoruz. Her konuyu biraz bilmektense bir konuyu çok iyi bilip bu konuda uzmanlaşmamız lazım. Bizim toplumumuzda bu ciddi bir sorun. Bununla birlikte toplumumuzda kendine güven sorunu da bulunmaktadır. Ancak buradaki bir çok hocalarımız yurtdışına gitmişlerdir oradaki hocaların, öğrencilerin bizden daha fazlasının olmadığını görmüşlerdir. Bu nedenle başarının tesadüf olduğunu düşünüyorsanız yanlıyorsunuzdur. Çalışarak, üreterek bilimde teknolojide bir şeyler üretebiliriz, geliştirebiliriz. Hayatın bana öğrettiği en önemli şey, çalışmadan, emek harcamadan kısa yoldan, makam sahibi olmak, para kazanmak kısaca voleyi vurmak istiyorsanız hayatınızı peşinen harcamış demeksiniz. Başarı tesadüf değil. Bu konuya ilişkin üniversitemizde Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknokent) kuruldu. Bundan sonra öğrencilerimiz, hocalarımız, Girişimcilerimiz, iş insanlarımız herkes her türlü avantajlardan faydalanarak şirket kurabilecek, fikir üretebilecek, ürün ortaya koyabilecek, Araştırma-Geliştirme yapabilecek. Buranın patent üretimine katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun'un konuşmasının ardından Doç. Dr. Hüseyin Şahin'in Moderatörlüğünde İşadamı ve Giresunspor Kulüp Başkanı Ali Eren, Girişimci Berrin Çamur, Şafak Karaman, İşadamı Zafer Çapraz, Merdan Yüce, Özel Şirket Yönetici Ömür Ertunç sunum gerçekleştirdi.