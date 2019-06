Giresun Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu

Giresun Atatürk Stadyumu`nda gerçekleştirilen törene Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman ve protokol üyeleri katıldı. Yaklaşık 5 bin öğrencinin mezun olduğu törende öğrencilerin ve ailelerin oldukça mutlu ve heyecanlı olduğu görüldü.

Törende konuşan Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, gelişmekte olan Giresun Üniversitesi'nin 13 fakülte, 3 enstitü, 6 yüksekokul, 13 meslek yüksekokulunda 981 akademik, 645 idari personel ve 31 bin 616 öğrenci sayısına ulaştığını söyledi. Ülkelerin gelişmesinde en etkin unsurun eğitim olduğunu kaydeden Rektör Prof. Dr. Can, “Ülkelerin ekonomik ve demokratik gelişiminde en etkili en önemli unsur eğitimdir. Eğitim hem sağlıklı demokratik bir düzen kurabilmenin hem de ekonomik kalkınmanın anahtarıdır. Eğitimin en üst seviyede verildiği, bireylerin hayata hazırlandığı kurumlar ise üniversitelerdir. Bu bağlamda ülke kalkınmasında üniversitelerin çok önemli bir rolü vardır. Nitelikli, saygın, iyi üniversite, güçlü ekonomi güçlü demokrasi demektir. Üniversiteler bilgi ve teknoloji üreten kurumlardır. Dünyanın egemen güçleri güçlü, saygın üniversitelere sahiptir. Bilgi ve teknoloji üretemeyen, başkalarının ürettiği düne ait bilgi ve teknolojilerle yetinenler geri kalmaya mahkumdur. Karnımızı doyurmak için bilgiye ihtiyacımız vardır. Konforlu, rahat yaşayabilmek için bilgiye ihtiyacımız vardır. Ülkemizi savunabilmek için bilgiye ihtiyacımız vardır. Sevgili öğrenciler, sevgili gençler bugün üniversitemizden mezun oluyorsunuz. Artık her birinizin bir mesleği var. Sizlere imkanlar sunarak meslek sahibi kılan ailelerinize ve aziz milletimize borcunuzu ödeme vakti gelmiştir. Yolunuz açık olsun. Bahtınız açık olsun” dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından çeşitli ödüller verildi. Ödül töreninin ardından havaya kep atma ile mezuniyet töreni sona erdi.