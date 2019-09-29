Giresun Üniversitesinde uluslararası yaylacılık ve yayla kültürü sempozyumu gerçekleşti

Giresun Üniversitesi, Giresun İli Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Türk Ocakları Giresun Şubesi tarafından düzenlenen "Uluslararası Yaylacılık ve Yayla Kültürü Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Yaylacılık ve yayla kültürü üzerine 5 ülke ve 25 Üniversiteden 133 akademisyenin katıldığı sempozyumun açılış programı, Güre Yerleşkesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda yapıldı. Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nazım Kuruca, sempozyum fikrinin nasıl ortaya çıktığını ve hazırlık aşamasında neler yapıldığını anlattı.

Açılışta konuşan Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can ise, “Yaylacılık ve yayla kültürü, kültür varlığımızın önemli bir unsurudur. Ben de eski Türk şehirciliğiyle uğraşmış biriyim. Eski Türklerde yazın yaylaklarda kışın ise kışlaklarda konaklandığını biliyoruz. Orhun yazıtlarında da yaylak tabirinin geçtiğini biliyoruz. Bu sempozyumun kültürel varlığımızın tespiti, tescili ve gelecek nesillere aktarımı noktasında önemli bir hizmet olacağını düşünüyorum. Sempozyum dolayısıyla Üniversitemize, şehrimize gelen bütün misafirlerimizi burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Etkinliğin düzenlenmesine katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Sempozyumun Giresun'umuza bilim dünya, kültür dünyamıza, üniversitemize hayırlar getirmesini, katkılar sunmasını diliyor ve hepinizi tekrar hürmetle selamlıyorum.

Prof. Dr. Metin Akar'ın moderatörlüğünü yaptığı sempozyumun açılış oturumunda; Prof. Dr. Ali Çelik, Prof. Dr. İhsan Bulut ve Prof. Dr. Serkan Doğanay, yayla ve yaylacılık kültürüne dair çalışmalarını dinleyicilerle paylaştılar.

Açılış oturumunun ardından eş zamanlı olarak dört salonda devam eden sempozyumda akademisyenler, yaylacılık ve yaylacılık kültürünü farklı bakış açılarıyla değerlendirdikleri sunumlar yaptılar.

Sempozyuma Giresun Belediye Başkan Vekili Dr. Hasan Yılmaz, Giresun Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güven Özdem, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, üniversitemiz akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.