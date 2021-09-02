Giresun Üniversitesi'nde yaklaşık yüzde 13 kontenjan boş kaldı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, Giresun Üniversitesi'nde birçok bölüm sıfır çekerken, Meslek Yüksekokullarının yüzde 52'si, Fakültelerin ise yüzde 16'sı boş kaldı.

YKS yerleştirme sonuçlarına göre Giresun Üniversitesi'nde 138 bölümü tercih etmeyen öğrenci sayısı yüzde 13'ü buldu. 3 bölüm hiç tercih edilmezken, bin 940 kişilik kontenjan boş kaldı. Giresun Üniversitesi'nde Gıda Teknolojisi, Lojistik Yönetimi, Turizm işletmeciliği bölümleri sıfır çekerken, Meslek Yüksekokullarının 4 bin 323 kontenjanından 3 bin 104'ü tercih edilirken, bin 221'i boş kaldı. Fakülte bölümlerinden ise 2 bin 305 kontenjanından bin 584'ü ancak tercih edilerek 380'i boş kaldı. Toplam 6 bin 628 kontenjandan ise 4 bin 688'i dolarak bin 940'ı boş kaldı. Toplamda ise yüzde 13 civarında kontenjan boş kaldı.