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Giresun Üniversitesi'nden “Halkla İlişkiler ve Tanıtım Galası”

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu "Halkla İlişkiler ve Tanıtım Galası” düzenledi.

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu "Halkla İlişkiler ve Tanıtım Galası” düzenledi.


Okulun Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü tarafından Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda düzenlenen galaya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yalçın Sarıkaya, okulda görev yapan Öğretim Görevlileri ve öğrenciler katıldı.


Program tanıtım, ticari ve sosyal sorumluluk içerikli reklam filmleriyle başladı.


Reklam filmlerinin gösteriminin ardından konuşan Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Hacı Ali Çakmanus bu dönem mezun olacak bütün öğrencilere bundan sonraki yaşamlarında başarılar dileyerek düzenlenen etkinlikten dolayı tebrik etti.


Okul Müdürü Doç. Dr. Yalçın Sarıkaya ise yaptığı açıklamada "Öğrencilerimizi özellikle sosyal sorumluluk içerikli konulara duyarlılıklarından dolayı kutluyorum. Burada hataları değil ama sizlerin gelecekte neler başarabileceğinizi görmek bizleri mutlu etmiştir. İzlediğimiz filmle sizleri toplum için kaygılarınızla, endişelerinizle, duyarlılığınızla tanımaktan mutlu oldum. Buna imkan ve fırsat veren bütün hocalarımıza teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin gelecekte çok daha güzel şeyler yapacağına yürekten inanıyorum ve tebrik ediyorum. ” dedi.


Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler tarafından hazırlanan plaketler günün anısına bölüm hocalarına verildi.

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