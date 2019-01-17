Giresun Üniversitesi'nden işbirliğine plaket

Uluslararası Teknoloji Bilimleri ve Tasarım Sempozyumu'nun Danışma Kurulu'na organizasyona katkılarından ötürü teşekkür plaketi verildi.

Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Aysun Türkmen ve Müdür Yardımcıları ve Öğretim Görevlilerinin katılımıyla sempozyumun Danışma Kurulu üyesi ve organizasyonuna katkılarından dolayı Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu'na teşekkür plaketi takdim etti.

Sempozyuma destek verenlerin çeşitli iş yoğunluklarından dolayı zaman içerisinde ziyaret ederek, gerekse Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'na davet ederek teşekkür plaketlerini takdim ettiklerini ifade eden Prof. Dr. Aysun Türkmen, “Bir süre önce Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu olarak 1. Uluslararası Teknoloji Bilimleri ve Tasarım Sempozyumu gerçekleştirdik. Sempozyumumuzda birçok sponsorumuz vardı. Tüm sponsorlarımıza plaket veriyoruz. Bu kapsamda Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu'na da plaketini taktim ettik” dedi.

Çakırmelikoğlu ise “Özellikle Giresun Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu sanayi esnafımız adına son yıllarda önemli projeler geliştirip önemli işler yapıyor. Sanayi esnafımızın ihtiyacı olan ara eleman ihtiyaçları noktasında da iş birliği içerisindeyiz. Bu anlamda yapılan çalışmaların her zaman destekçisiyiz” ifadelerini kullandı.