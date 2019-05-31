Giresun Üniversitesi'nden şehit öğrencilerine vefa

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda henüz öğrenciyken ve mezun olduktan sonra vatani görevini yaparken şehit düşen öğrencilerin adı yaşatılıyor.

Okulda yaptırılan Şehitler Köşesi ile ilgili bilgi veren Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yalçın Sarıkaya "Bugüne kadar okulumuzda öğrenci olmuş üç şehidimiz bulunmaktadır. Her biri vatan millet uğruna şehit düşmüş öğrencilerimizdir. İlk şehidimiz Selami Aynur (32) okulumuz öğrencisiyken henüz mezun olamadan Suriye'de terör örgütleri tarafından Türkmen soydaşlarımıza yapılan zulümlere kayıtsız kalmayarak gönüllü olarak Türkmen Cephesi Mücadele Birliklerine katılmıştır. Burada mücadelesini sürdürürken 2014 yılında keskin nişancı ateşi ile şehit olmuştur. Diğer bir şehidimiz İşletme Yönetimi Programı'ndan mezun olan Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Zengin'dir (26) Vatani görevini tamamladıktan sonra Jandarma Uzman Çavuş olarak TSK'da göreve başladı. Şırnak İli Namazdağ mevkiinde görevli olduğu birliğin PKK terör örgütü mensuplarıyla girdiği çatışmada şehit düşmüştür. Yine okulumuz öğrencisiyken TSK'daki görevine atanması sebebiyle Piyade Uzman Çavuş Salih Dinç ( 26) okulumuzdan mezun olamadı. Hakkari ili Şemdinli ilçesi Mirgesav üst bölgesinde çığ düşmesi sonucu şehit olmuştur. Vatan ve milletimiz uğruna şehit öğrencilerimizin anısına şehitlerimizin özgeçmişlerinin ve fotoğraflarının yer aldığı şehit köşesi yaptık. Bu şehit öğrencilerimize karşı bir vefa borcumuzdur” ifadelerini kullandı.