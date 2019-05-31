Giresun Üniversitesi'ne Rektör ataması yapıldı

Dr. Cevdet Coşkun'un görev süresinin tamamlanmasına bir yıldan az bir zaman kala istifa etmesinin ardından yeni Rektör ataması yapıldı.

Sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifasını açıklayan Prof. Dr. Cevdet Coşkun'un rektörlük görevinden istifa etmesinin hemen ardından Cumhurbaşkanlığı tarafından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Yılmaz Can'ın Rektör Vekili olarak atamasını gerçekleştirdi.

Giresun Üniversitesi'ne Rektör Vekili olarak atanan Prof. Dr. Yılmaz Can, 2010 -2012 yılları arasında da Giresun Üniversitesi'nde Rektör Vekilliği yapmıştı. Rektör Vekili Can, AK Parti'den Giresun Milletvekili Aday Adayı ve Giresun Belediye Başkan Adayı da olmuş ama seçilememişti.