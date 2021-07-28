Giresun vaka artışında Türkiye'de 4., Karadeniz'de 1. sırada

Türkiye'nin son bir haftalık korona virüs tablosuna göre vaka artışında Giresun, Siirt, Diyarbakır ve Bitlis'in ardından 4., Karadeniz Bölgesi'nde ise 1. sırada yer aldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. Açıklanan son verilere göre 16 bin 809 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 63 oldu. Bir günde toplam 224 bin 198 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 5 bin 585 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 64 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 38,21 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 67 milyon 466 bin 786'a yükseldi.

Giresun'da son bir haftalık vaka 145 olarak açıklandı

Son bir haftalık vaka artışında Giresun, Türkiye'de Siirt, Diyarbakır ve Bitlis'in ardından 4., Karadeniz Bölgesi'nde ise 1. sırada yer aldı. Sağlık İl Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Giresun'da son bin 467 testten 145 kişininki pozitif çıktı. Bugüne kadar 273 bin 627 test yapılırken, 51 bin 172 kişide vakaya rastlandı, 595 kişi ise vefat etti. Aşılamada ise bugüne kadar 489 bin 335 kişi aşılanırken, bunun 257 bin 747'si 1. doz, 186 bin 206'sı 2. doz, 45 bin 382'si ise 3. doz aşı oldu.

Giresun'daki vaka artışlarının büyük oranda gelen gurbetçilerden kaynaklandığını ileri süren eczacı Burak Bektaşoğlu, “Bayram dolayısıyla yaklaşık 10 milyon insan Karadeniz'e tatile geldi. Bunun yanı sıra bölgemiz fındık ve çay memleketi ve çayda ikinci hasat dönemi ve fındıkta da hasada bir hafta kadar bir zaman kaldı. Bunlardan dolayıdır ki ilimiz nüfusu gelen gurbetçilerimizle arttı. Tabii ki nüfus artışının bir etkisi var ama bununla beraber aşılanma oranlarında da bir sıkıntı var. Hala ülkemizde 39 milyon civarında birinci aşısı, 22 milyon civarında da 2. aşısı olan vatandaşımız var. Yani hala yüzde 80'leri bulamadık. Türkiye'deki bu aşı tablosu tatillerle, nüfus hareketliliğiyle Giresun gibi küçük illeri dahi etkilemektedir. Bir de insanlarımızın gevşeyerek tamamen normale dönme gibi bir tedbirsizliğinin de etkisi oldu. Yine düğün mevsimindeki tedbirsizlik, umursamazlık vakaları böyle yükseltmiş durumdadır. Ülkemizdeki aşılanma oranını yüzde 85'lere çıkartabilirsek, insanlarımız daha tedbirli ve duyarlı davranırsa vakaların azalabileceğine inanıyoruz” dedi.