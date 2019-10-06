Giresun Valiliği'nden Çin'de tanıtım atağı

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Pekin şehrinde “Yeşil yaşa daha iyi yaşa” teması ile EXPO 2019 fuarı düzenlendi.

Yaklaşık 16 milyon kişinin ziyaret ettiği 100'den fazla ülkenin katılım sağladığı fuarda Giresun'un tanıtımı da Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğluları'nın talimatlarıyla Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği katılımı ile gerçekleştirildi.

Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği Müdürü Tamer Uzuner, “Pekindeki Expo'da Türkiye pavilyonuna ilgi yoğundu. Peri bacalarından, Harran evleri, Karadeniz'in doğası ve bitki örtüsüne kadar Türkiye'nin tanıtıldığı EXPO'da Giresun fındığı tanıtımı ve Giresun doğa turizmi rotalarının tanıtıldığı Giresun standına yoğun ilgi gösterildi. Giresun ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında köprü kurulmasına vesile olan EXPO etkinliği kapsamında Pekin merkezinde turizm acenteleri ile de ikili görüşmeler yapılarak Çin ile Giresun ili arasında turizm bağının kurulması yönünde güçlü adımlar atıldı” dedi.