İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Giresun Valisi Enver Ünlü'den Görele ilçesine ziyaret

Giresun Valisi Enver Ünlü, Görele ilçesini ziyaret ederek ilçenin genel durumu hakkında bilgi aldı ve vatandaşlarla bir araya geldi.


Görele ilçesini ziyaret eden Giresun Valisi Enver Ünlü, Görele Kaymakamı Murat Ödemir'den ilçenin sağlık, eğitim ve güvenlik konuları hakkında bilgi aldı. Vali Ünlü daha sonra İlçe Emniyet Müdürü Zekeriya Baran, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Hasan Türkoğlu ve Çavuşlu Belediye Başkanı Fatih Duzcu'yu ziyaret etti.


Görele Cumhuriyet Meydanına vatandaşlarla bir araya gelen Vali Ünlü, vatandaşlara Korona virüs sürecinde alınan tedbirlerle ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Daha sonra Cumhuriyet Meydanında 2 saniyede kravat bağlayan Jet Kravatçı Sebahattin Kara, Vali Ünlü'ye kravat bağlama gösterisi yaparak ‘Guinness Rekortmeni' olduğunu söyledi. Kara, “Kendime ait olan bu rekoru daha aşağıya düşürmeyi hedefliyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.