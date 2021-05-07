Giresun Valisi Ünlü'den Giresunlar'a şampiyonluk kutlaması uyarısı

Lig'den Süper Lig'e yükselecek olan Giresunspor'un taraftarlarına şampiyonluk kutlamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Vali Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Giresunspor'un şampiyonluk yolunda son 90 dakikayı 9 Mayıs Pazar günü Tuzlaspor ile oynayacağını ve 44 yıllık hasreti dindirecek bir sonuçla Giresun'a döneceğine inandığını söyledi. Bu süreçte taraftara düşen büyük bir sorumluluk olduğunu hatırlatan Vali Enver Ünlü, "Sevincimizi evlerimize sığdırmalı, tutkumuzun bizi ele geçirmesine izin vermemeli ve tüm kurallara istisnasız uymalıyız. Koronavirüs salgınına karış topyekun mücadele verdiğimiz bu zorlu tam kapanma sürecinden başarıyla çıkmak, sorumluluk duygusu içinde sağduyulu davranmaktan geçiyor. Unutmayalım ki tedbirleri göz ardı edersek hiç istemeden birilerinin hatta sevdiklerimizin hayatını kaybetmesine sebep olabiliriz. Sağlık çalışanlarımız ve güvenlik güçlerimizin çabalarını boşa çıkarmayacağınıza, bu kritik dönemde bizleri anlayışla karşılayacağınıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.