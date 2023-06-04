Giresun yaylaları koyun-kuzu sesleriyle şenlendi

Giresun'un zengin bitki örtüsüne sahip yaylaları çobanların yaylaya getirdiği küçük ve büyükbaş hayvanlarla şenlendi.

Giresun'un Bulancak ilçesindeki çobanların her yıl yaz aylarında tercih ettiği Kızalan Yaylası karların erimesiyle zengin bitki örtüsüne kavuştu. Koyun ve kuzu sesleriyle şenlenen yaylanın zengin bitki örtüsünün hayvanlarına bereket sağladığını ifade eden Mehmet Eren, ”Her sene hüzünle ayrıldığımız yaylamıza nihayet hayvanlarımızla beraber kavuştuk. Yaylalarımız yine bizi rengarenk çiçekleriyle karşıladı. Özellikle yaylamızı bir gelinlik gibi süsleyen mor ve sarı renkli orman gülleri kokularıyla insanı mest ediyor. Yaylalarımızın bitki örtüsü hem hayvanlarımıza bereket bizlere de sağlık kazandırıyor. İnşallah kar yağışı başlayana kadar 3-4 ayımızı yaylada geçireceğiz” dedi.