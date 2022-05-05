Giresun yaylalarında Mayıs'ta kar sürprizi

Doğu Karadeniz'e hava sıcaklıklarının dün geceden itibaren ani düşüşü sonrasında yaylalarda mayıs karı sürprizi yaşandı.

Dün geceden itibaren Giresun'un Kümbet, Bektaş, Paşakonağı, Kulakkaya yaylalarıyla, Giresun'u Alucra, Çamoluk ile Şebinkarahisar ilçelerine bağlayan Eğribel'de kar yağışı yaşandı. Mayıs ayında kar sürprizi ile karşılaşan yaylacılar o anları fotoğraflayıp görüntülerken, yaylalar beyaza büründü.

Sabah uyandıklarında beyaz örtüyle karşılaşan yaylacılar, "Baharı beklerken kış geri döndü. Soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor. Havaların ısınmaya başlamasıyla hayvanlarımızı alıp yaylalara çıkmıştık ama kar yağışı nedeniyle ahırlardan çıkartamıyoruz. Hatta şehirden saman istedik" dediler.

Öte yaydan yaylalarda çiçek açan meyve ağaçlarının da kar yağışı altında kaldığı görüldü.