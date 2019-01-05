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Giresun yaylalarından kartpostallık görüntüler

Giresun’da yoğun kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Giresun'da yoğun kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.


Aralıklarla devam eden kar yağışı Giresun'un turistik yerlerinden olan Kulakkaya ve Kümbet yaylalarında da görsel bir şölen oluşturdu. Hava sıcaklığı eksi derecelerde ölçülürken Kuzalan şelalesinde de buz sarkıkları ayrı bir görsel güzellik meydana geldi.


Yurdun büyük bir kısmında görülen kar yağışı, Giresun'un sahil ve yüksek kesimlerinde de etkili oldu. Kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki turistik alanlardan olan Kulakkaya ve Kümbet yaylalarında kar kalınlığı bir metreyi buldu. Çam ağaçlarının üzerinde biriken karlar, renkli görüntüler oluşturdu. Ortaya çıkan kartpostallık görüntüleriyle Alp dağlarını anımsatan Giresun yaylaları kış turizmcilerinin de dikkatini çekmeye başladı.

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