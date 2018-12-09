İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Giresun Yaylalarından kartpostallık kar manzaraları

Giresun’da yaylalara yağan kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu.

Giresun'da yaylalara yağan kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu.


Giresun'un yüksek kesimlerinde 2 gündür etkili olan kar yağışının ardından doğanın büyüleyici güzellikleriyle karın buluşması ortaya güzel görüntüler çıkardı.


Aralıklarla devam eden kar yağışı Giresun'un turistik yerlerinden olan Bulancak ilçesine bağlı Bektaş Yaylası'nda da görsel bir şölen oluşturdu. 2 bin 100 rakımda bulunan Bektaş Yaylası ortaya çıkan kartpostallık görüntüleriyle Alp Dağları'nı anımsatarak kış turizmcilerinin de dikkatini çekmeye başladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.