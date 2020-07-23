Giresun Ziraat Odası Başkanı Karan: "En iyi rekolte tahminini üretici yapıyor"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından 665 bin ton olarak açıklanan 2020 yılı tahmini fındık rekoltesinin ardından bu tahminin üzerine 5 bin ton ekleyerek 670 bin ton rekolte tahmininde bulunan Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'ne Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan tepki gösterdi.

Karan, her sezon öncesi rekolte üzerinden yapılan spekülasyonlara son vermek ve fındık rekoltesini tek elden tespit etmek üzere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından rekolte tespiti yapıldığını hatırlatarak bazı kesimlerin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye şirin görünme çabası içinde olduğunu ve Bakanlığın rakamlarına yakın tahminler açıklayarak algı oluşturmaya çalıştıklarını vurguladı.

Fındık rekoltesini en iy ve en doğru çuvala girince belli olduğunu belirten Karan, “Giresun Ziraat Odası olarak bu yıl, bazı kesimlerin suçlamalarından korktuğumuzdan değil, üreticinin menfaatlerini korumak ve Tarım ve Orman Bakanlığımıza güvencimiz tam olduğu için rekolte tahmininden ve değerlendirmesinden kaçındık. Giresun Ziraat Odası'nda görevli işinin ehli tarım danışmanlarımız da yılının 12 ayı bahçede ve birebir üreticilerle irtibat halinde. Bizimde kendimize göre bir tespitimiz ve tahminimiz var. Ama biz Tarım ve Orman Bakanlığının tespit yaptığı bir yerde haddimizi aşarak rekolte açıklamasında bulunmuyoruz. Her yıl Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından oluşturulan rekolte tespit komisyonu tespitlerine şer koyan Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği bu yıl birden bakanlığının rekolte tespitini savunur ve destekler oldu. Bize göre buradaki amaç üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Bu sezon 30 liraya kadar çıkması ön görülen fındık fiyatını düşük tutmak. Yoksa, dün bakanlığının rekolte tespitine şer koyanlar bugün alkışlamaz. Çünkü bu yıl fındık geçen yıldan az, açık ve net olarak bizde tahminimizi açıklıyoruz, geçen yılın üçte biri. Bunu da sezon sezonun sonunda işlem gören fındıkta miktarından göreceğiz” dedi.

Karan, bu yıl fındığın altın kadar değerli olduğunu işaret ederek, “Hiç kimse üreticinin elinden fındığını ucuza alırımın hesabını yapmasın. Fındık üreticisi kafasındaki fiyat oluşmadan size kolay kolay ürün satmaz” ifadelerini kullandı.