Giresun Ziraat Odası Başkanı Karan: “İşinizi şansa bırakmayın, tarım sigortası yaptırın”

Fındıkta devlet destekli tarım sigortası başvurularının başladığını belirten Nurittin Karan, üreticilerin 10 Mart 2019 tarihine kadar ürünlerini sigortalatarak, güvence altına almaya çağırdı. Karadeniz Bölgesi'nde tarımsal alanda en önemli tarım ürünü olan fındığın başta zirai don olmak üzere dolu, sel, fırtına gibi doğal afetlere karşı TARSİM aracılığıyla güvence altına alındığını hatırlatan Karan üreticilere, “Tarım sigortası için bir sebep fındık yeter, ürününü devlet destekli tarım sigortası ile güvenceye al, rahat uyu. Fındık üreticilerinin tarım sigortalarını FİSKOBİRLİK Sigorta ve diğer sigorta acenteleri aracılığıyla yaptırabilecekler. İşinizi şansa bırakmayın, tarım sigortası yaptırın. Fındıkta don teminat priminin 3'te 2'sini devlet tarafından karşılamakta. Geçtiğimiz yıllarda özellikle zirai don afeti başta olmak üzere dolu ve fırtına fındıkta büyük hasarlara neden oldu. Devlet destekli tarım sigortası yaptıran üreticilerimiz hasarların karşılığını alırken, sigorta yaptırmayan üreticilerimiz büyük mağduriyet yaşadılar” dedi.

“Olası bir doğal afete karşı üreticilerimiz ürünlerini güvence altına almaları kendi menfaatlerine olacaktır” diyen Karan şöyle devam etti:

“Şu günlerde bahçelerimizde fındığın ilk nişanesi olan karanfiller açmaya başladı. Önümüzdeki Mart ve Nisan ayı fındık için en riskli ay. Bugünden ürünümüzü güvence altına alırsak rahat bir dönem geçirmiş oluruz. Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı üreticilerimiz Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) yetkili kıldığı FİSKOBİRLİK ve diğer sigorta acentelerine giderek poliçe başvurusunda bulunabilirler.”

Tarım sigortası için son poliçe başvuru tarihinin 10 Mart 2019 olduğunu belirten Karan, “Sigorta yaptıracak olan üreticilerimiz son günü beklemeden ürünlerini sigortalatmalılardır. Çünkü teminat süresi poliçe başvuru tarihinden 7 gün sonra yürürlüğe girmektedir. Birde üreticilerimiz sigorta yaptırmadan önce bahçelerini dolaşarak karanfil sayısına göre ocak başı tahmini fındık miktarını belirleyerek sigorta yaptırmaları kendi menfaatlerine olacaktır” ifadelerini kullandı.