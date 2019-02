Giresun Ziraat Odası'nda Nurittin Karan güven tazeledi

Giresun Ziraat Odası'nın Olağan Genel Kurulu bugün yapıldı. Tek listeyle yapılan genel kurulda mevcut Oda Başkanı Nurittin Karan başkanlığındaki meclis listesi güven tazeledi. 21 kişiden oluşan meclis listesi kendi arasında yapacağı seçimin ardından Giresun Odası Yönetim Kurulu'nu oluşturacağı belirtildi.

Giresun Ziraat Odası Halit Ayar toplantı salonunda yapılan genel kurula CHP Milletvekili Necati Tığlı, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, Giresun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Ali Kara, FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Üyesi Arif Kayalı, Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Angın, siyasiler ve davetliler katıldı.

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Tirebolu Ziraat Odası Başkanı Erim Yaman'ın divan başkanlığı yaptığı kurulda konuşan Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, geride kalan görev sürelerini layıkıyla yerine getirmeye çalıştıklarını belirterek, “Her zaman birinci önceliğimiz fındık ve fındık üreticisi oldu. Türk fındığının değer bulması ve üreticisinin korunması adına için her platformda yüksek sesle konuştuk. Türkiye'de fındık denilince ilk akla gelen sivil toplum kuruluşu Giresun Ziraat Odası oldu. Her söylediğimiz ve gündeme taşıdığımız her konu karşılık buldu ve gündem oluşturdu. Giresun Ziraat Odası olarak fındık ve fındık üreticisinin güçlü ve etkili sesi olduk. Bundan sonrada anı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Birinci önceliğimiz yine fındık ve üreticisi olacak. Tek gayemiz üreticimizin alın terinin karşılığını almasıdır” dedi.

Görev süreleri içerisinde vaat ettikleri gibi Giresun Ziraat Odası'nı yeni bir hizmet binasına kavuşturduklarını söyleyen Karan, “Bugün o sözü yerine getirmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Giresun Ziraat Odası kiralık salonlarda gerçekleştirmiş olduğunu genel kurullarını bugün kendi salonunda gerçekleştiriyor. Söz verdiğimiz gibi şu anda içerisinde yer aldığımız 150 kişilik toplantı salonu dahil odamızı 4 katlı modern bir hizmet binasına kavuşturduk. Bu binanın her taşında üreticinin alın teri ve emeği vardır. Onlar için ne yapsak azdır. Yönetim kurulum adına tüm üreticilerimize teşekkürü bir borç biliriz” ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde Giresun Ziraat Odası olarak, son günlerde sıkça gündeme gelen fındıkta verim ve kalitenin artırılması için eğitim faaliyetlerine büyük önem vereceklerini vurgulayan Karan, gerekli tüm çalışmaları yapacaklarını kaydetti.

Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu ise burada yaptığı konuşmada, tarımsal alanda üretim çağrısı yaparak, Türkiye'de şuanda en büyük sorunun üretimin az, ithalatın çok olmasından kaynaklandığını ifade etti.

Yerli üretim seferberliği başlatılması gerektiğini belirten Aksu, “Mutlaka yerli üretim olmalı. Çünkü Anadolu coğrafyasında yetişmeyen bir ürün yok. İnsanda yetişiyor, üründe yetişiyor. Onun için hep üretime teşvik etmeliyiz hep beraber üretime yönelmeliyiz. Bizim dışardan nohut alacak mercimek alacak dolarımız yok. Fındıktan başka dolara çevireceğimiz bir ürünümüz yok. Biz nohutumuzu da pirincimizi de samanımızı da her şeyi kendimiz yetiştirebiliriz. Böyle bir coğrafyayı atalarımız bize bırakmış. Eğer biz üretimden uzaklaşırsak, mutlaka bir yerlere bağımlı hale geliriz. Eğer tam bağımsız bir Türkiye istiyorsak, tam bağımsız ülke istiyorsak bunun yolu üretimden geçer. İnşallah üretim seferberliği başlar ve tarımsal ürünlerimiz kendimiz üretecek seviyeye geliriz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından oylamaya geçildi. Tek listeden yapılan Genel Kurulda mevcut Oda Başkanı Nurittin Karan güven tazelemiş oldu.