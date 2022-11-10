Giresun'a 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi kuruluyor

Giresun Belediyesi'nce çevre kirliliğini önlemek, doğayı korumak ve geri dönüşümü mümkün atıkları tekrar ekonomiye kazandırmak için “1. Sınıf Atık Getirme Merkezi” kurulacağı açıklandı.

Farklı sınıflarda atıkların depolanacağı tesis ile atık malzemelerin yeniden ekonomiye kazandırılacağı bildirilen açıklamada, 1. Sınıf Atık Getirme Merkezinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan Sıfır Atık Pprojesiyle hayata geçirileceği bildirildi.

Yaklaşık 6.5 milyon maliyetli ve 2.5 milyon hibeli projenin şehre yıllık geri dönüş olarak yaklaşık 12 milyon lire getirisi olacağı, projede görevli personel tarafından 1. Sınıf Atık Getirme Merkezinde toplanan atıkların bakanlığın belirlediği atık gurubuna göre ayrı ayrı bölmelerde muhafaza altına alınacağı belirtildi.

Projede hedef atık getirme merkezleri ile çöpe gidecek olan kağıt, plastik, metal, cam, atık bitkisel yağ, atık pil ve elektronik eşyaları geri dönüşüme kazandırarak ülke ekonomine katkı sağlamak olarak değerlendiriliyor. Bunun yanında, sokak hayvanlarına verilmek üzere artık ekmeklerin atıldığı ekmek kumbaralarının da şehrin birçok yerinde vatandaşın hizmetine sunulması da hedefleniyor.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, yaptığı açıklamada, daha temiz bir Giresun için, şehir temizliği konusunda birçok işlemi kesintisiz sürdürdüklerini belirterek tüm bunların yanında geri dönüşüm çalışmalarının da kendileri için en önemli konu başlıklarından biri olduğunu vurguladı. Şenlikoğlu, “Hayata geçireceğimiz 1. Sınıf Atık Getirme Merkezinde vatandaşlarımız ve kurumlardan toplanan kâğıt, plastik, metal, cam, atık bitkisel yağ, atık pil ve tekstil ürünleri gibi atıklar burada geri dönüşüm, geri kazanım ya da bertaraf tesislerine gönderilmek üzere depolanacak. Merkezimize bağlı olarak çalışacak olan mobil atık getirmeyle birlikte; çöpe atılacak atık miktarını azaltmayı, her yıl binlerce kilogram değerlendirilebilir atığı ekonomiye geri kazandırmayı ve böylece doğal kaynaklarımızı doğayı korumayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.