Giresun'a 4. Organize Sanayi Bölgesi'ni kazandırmak için toplandılar

Giresun'un doğu bölgesindeki ilçelerin istihdamını artıracak yatırımlar için 4. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı.

Giresun Valiliğinde Vali Enver Ünlü Başkanlığında düzenlenen toplantıya Giresun İl Özel İdaresi, Görele Belediyesi, Çavuşlu Belediyesi ile Giresun Ticaret ve Sanayi Odası kurum temsilcileri katıldı.

Giresun'un Görele ilçesi Çavuşlu Beldesi mevkiinde yaklaşık 41,3 hektarlık alanda kurulması planlanan 4. OSB Müteşebbis Heyet Toplantısıyla ilgili değerlendirmelere bulunan Vali Enver Ünlü, “İlimizde faaliyete geçecek 4. Organize Sanayi Bölgesi ilimiz istihdamına yüksek katkı sağlayacak stratejik bir yatırım olacaktır. Türkiye Yüzyılı'na ilerliyoruz. Yılın son günlerinde Giresun 4. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti ilk toplantımızı gerçekleştirmek nasip oldu. İnşallah yeni bir istihdam ve üretim üssüyle ilimizi ve ülkemizi daha da güçlendireceğiz” dedi.

Görele Belediye Başkanı Tolga Erner ise "Uzun uğraşlarımız sonucu en değerli yatırımlardan birisi olan, ilçemize yapılacak yöremizdeki ekonomimize, istihdama, sosyal hayatımıza olumlu etki edecek olan Giresun 4. Organize Sanayi Bölgesinin ilk müteşebbis heyet toplantısını gerçekleştirdik. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.