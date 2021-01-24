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Giresun'a balık toptan dağıtım merkezi yapılıyor

Giresun Belediyesi tarafından balıkçı esnaflarına yönelik 500 metrekare alana balık toptan dağıtım merkezi yapılıyor.


Giresun Belediyesi tarafından başlatılan yeni bir proje ile Kumyalı Balıkçı Barınağı içerisinde 500 metrekarelik alana balık toptan dağıtım merkezi kuruluyor. Çelik konstrüksiyon yöntemiyle inşa edilen dağıtım merkezi ile balıkçı esnaflarının daha modern bir tesiste hizmet vermesi amaçlanıyor. 500 metrekarelik alanda yapılan projenin hizmete girmesiyle birlikte balıkların daha düzenli ve sağlıklı bir şekilde tek bir noktadan araçlara yüklenerek satış yerlerine ulaştırılacağı ifade edildi.

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