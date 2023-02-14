Giresun'a gelen depremzedelerden 336 kişi tedavi için hastanelere başvurdu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından Giresun'a getirilen depremzedelerden 336 kişi tedavi için hastanelere başvurdu. Kadın ve Çocuk Hastanesinde ise iki doğum gerçekleşti.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından yaralanan vatandaşlar ülke genelindeki hastanelere tedavi için getirildi. Giresun'a ise tedavilerinin yapılması üzerine toplamda 336 depremzede getirildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 10 ilin etkilendiği depremlerin ardından Giresun'a da depremzedeler getirildi. Giresun'a getirilen depremzedelerden 336 kişi il genelindeki hastanelere tedavi için başvurdu. Başvuran yaralılardan 12'si yatarak tedavi görürken, 282'sine ise poliklinik hizmeti verildi.

Giresun İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan bilgide, “Giresun'a gelen depremzedelerden Giresun il ve ilçelerinde bulunan 2'si özel olmak üzere 9 hastaneye 336 depremzedeye başvuruda bulunmuş bunlardan, 282'sine poliklinik hizmeti sunulurken, 12 hasta yatarak tedavi görmekte, 9 hasta ise tedavisinin ardından taburcu edilmiştir. Giresun Kadın ve Çocuk Hastanesinde ise 2 doğum gerçekleştirilmiştir” denildi.