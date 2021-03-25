Giresun'da 123 bin dozun üzerinde aşı yapıldı

Türkiye genelinde 14 Ocak tarihinde başlatılan aşı çalışmaları kapsamında Giresun'da 123 bin 946 adet birinci ve ikinci doz aşılamada yapıldı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında Giresun genelinde çalışmalar sıkı bir şekilde devam ederken, Korona virüs aşı çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Aşı çalışmalarında birinci doz uygulanmasının yanı sıra ikinci doz aşılamalarına da devam ediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan anlık verilere göre Giresun'da bugüne kadar toplam 123 bin 946 Korona virüs aşısı yapıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde, 24 Mart Çarşamba günü verilerine göre ülke genelinde toplam 14 milyon 127 bin 429 aşı yapıldı. Türkiye aşı tablosuna bakıldığında ise Giresun'da 73 bin 414 birinci doz, 50 bin 532 ikinci doz olmak üzere toplam 123 bin 946 aşı uygulaması yapıldı. Giresun'da ikinci doz aşısını olmayı bekleyen kişi sayısının ise 25 bin 266 olduğu açıklandı.