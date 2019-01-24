Giresun'da 148 bin 571 kişi yeni kimlik kartına geçti

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü verilene göre 2018 yılında il genelinde 2 bin 506 çift evlenirken, 596 çift ise boşandı. Yıl içinde yeni çipli kimlik sistemine geçilirken, Giresun'da 148 bin 571 kişi nüfus müdürlüklerine başvuru yaparak yeni kimliklerini aldı. Pasaport ve ehliyetin de Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine geçmesiyle yapılan çalışmalarda il genelinde 21 bin 537 sürücü belgesi, 4 bin 252 pasaport işlemi yapıldığı, 63 bin 327 kişinin ise adres beyanında bulunduğu belirtildi.

Verilere göre geçtiğimiz yıl ilde 4 bin 505 bebek dünyaya gelirken, 3 bin 9 kişi ise hayata gözlerini yumdu.