İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Giresun'da 148 bin 571 kişi yeni kimlik kartına geçti

Giresun İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü verilene göre ilde 2018 yılında 148 bin 571 kişi yeni kimlik kartına geçti.


İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü verilene göre 2018 yılında il genelinde 2 bin 506 çift evlenirken, 596 çift ise boşandı. Yıl içinde yeni çipli kimlik sistemine geçilirken, Giresun'da 148 bin 571 kişi nüfus müdürlüklerine başvuru yaparak yeni kimliklerini aldı. Pasaport ve ehliyetin de Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine geçmesiyle yapılan çalışmalarda il genelinde 21 bin 537 sürücü belgesi, 4 bin 252 pasaport işlemi yapıldığı, 63 bin 327 kişinin ise adres beyanında bulunduğu belirtildi.


Verilere göre geçtiğimiz yıl ilde 4 bin 505 bebek dünyaya gelirken, 3 bin 9 kişi ise hayata gözlerini yumdu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.