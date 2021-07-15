Giresun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlanıyor

Giresun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında hatıra ormanına fidan dikildi, şehitlik ziyaret edildi ve fotoğraf sergisi açıldı.

15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain darbe girişiminin 5. yıldönümünde Giresun Valisi Enver Ünlü ve il protokolü tarafından 15 Temmuz şehidi İsmail Kefal, Tirebolu ilçe Karademir köyünde bulunun kabri başında anıldı.

Daha sonra Giresun Valiliği karşısında oluşturulan '15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'nda fidan dikilerek bakımları yapıldı. Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can ve il protokolünün katılımıyla çeşitli türlerde 100 adet fidan dikildi.

Vali Ünlü, yaptığı açıklamada, “Hain darbe kalkışmasında vatana alçakları uğratmayan, göğsünü siper ederek milli iradeye sahip çıkan Aziz Şehitlerimiz anısına fidan diktik. O gece kendi salasını dinleyip, şehadete koşan yiğitlerimize selam olsun. Dağıttığımız fidanlar toprakla buluşarak istiklal ve istikbalimiz uğruna canını feda eden kahramanımızın aziz hatıralarıyla büyüyecek” dedi.

Etkinliklerin devamında, Hacı Miktat Camiinde öğle namazından sonra pandemi tedbirleri kapsamında 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere tüm şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Programa şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Mevlit programının ardından Can Akengin Sanat Galerisinde 15 Temmuz gecesi ve sonrasında yaşanan olayların anlatıldığı fotoğraf sergisi açıldı. Vali Enver Ünlü, protokol üyeleriyle birlikte sergideki fotoğrafları inceledi. Sergide Ankara, İstanbul ve Giresun'dan çekilen 105 adet fotoğraf yer aldı.