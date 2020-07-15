Giresun'da 15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde Giresun'da ‘15 Temmuz Fotoğraf Sergisi' düzenlendi.

Atatürk Meydanı'nda düzenlenen sergiye Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Muhammet Sevinç ve daire amirleri katıldı. Kurdele kesilerek serginin açılışı yapılırken, protokol daha sonra sergideki fotoğrafları inceledi. Sergide 15 Temmuz gecesi yaşananlar ve darbe girişimine karşı gösterilen kahramanlıkların yer aldığı 107 fotoğraf sergilendi.

15 Temmuz günü milletçe bir destan yazıldığını vurgulayan Vali Ünlü, “Hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde hem İstanbul'dan hem Ankara'dan büyük mücadelelerin verildiği, çatışmaların yaşandığı meydanlardan, gazi Meclisimizden ve Giresun'dan çekilen 107 fotoğraf bizleri yine o günlere götürdü. Milletçe biz bir destan yazdık. Bu milli şuuru yitirmemeliyiz. Tıpkı Çanakkale'deki gibi, Kurtuluş Savaşı'ndaki gibi yine bu millet kahraman Mehmetçikleriyle ve emniyet mensuplarıyla birlikte geçit vermediler ve terör örgütlerinin üzerine atamadıkları çelik eriten bombaları milletin üzerine yağdıran o hainlere göğsünü siper ettiler. Bu ihaneti unutmayacağız ve unutturmayacağız ki bu ihanetleri tekrar yaşamayalım. Bu yüzden hep beraber o gün verdiğimiz aziz şehitlerimizi ve aramızda bulunan gazilerimizi her zaman minnetle ve şükranla yad edeceğiz. Aziz hatıralarına hep sahip çıkacağız” ifadelerini kullandı.