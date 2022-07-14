Giresun'da, 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikilip, dağıtıldı

Giresun'un Çıtlakkale mahallesi sahil dolgu alanında 2018 yılında oluşturulan 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Adalet Ormanına fidan dikilirken, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından da fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Siyasi Parti Temsilcileri, daire amirleri, askeri erkan ve emniyet mensuplarıyla vatandaşlar katıldı.

Düzenlenen etkinlikle ilgili konuşan Giresun Valisi Enver Ünlü, “Hain darbe kalkışmasında vatana alçakları uğratmayan, göğsünü siper ederek milli iradeye sahip çıkan Aziz Şehitlerimiz anısına fidan diktik, ormanımızın genel bakımını yaptık ve geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimize fidan dağıttık” ifadelerine yer verdi.