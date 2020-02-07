Giresun'da 2 okul güçlendirme yapılması için taşındı

Elazığ ve Malatya'da meydana gelen 6,8'lik depremin ardından Giresun'da depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 2 okulun ardından Çamoluk ilçesinde de iki okul için güçlendirme kararı alındı.

Çamoluk Kaymakamlığı alınan karar sonrası sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.

Yapılan açıklamada, “İlçemizin birinci derece deprem bölgesi olmasından dolayı okullarımızda yapılacak olan güçlendirme çalışması nedeniyle ilçemiz Gazi Ortaokulu ve Şehit Emrah Sağaz İmam Hatip Ortaokulu boşaltılarak Anadolu İmam Hatip Lisesine taşınmış olup, öğrencilerimiz 06/02/2020 tarihinden itibaren eğitim öğretime burada devam edeceklerdir” denildi.

Öte yandan iki okuldaki toplamda 170 öğrencinin öğrenim gördüğü güçlendirme işleminin bitmesinin ardından yapılacak olan incelemeyle yeniden okulların eğitime açılacağın öğrenildi.