Giresun'da 2. tur için bin 342 sandıkta, 349 bin 158 seçmen sandık başında

Tur seçimleri için Giresun'da bin 342 sandıkta, 349 bin 158 seçmen sandık başına gitti.

14 Mayıs'taki seçimlere katılım oranını yüzde 88 olduğu Giresun'da tur seçimlerine daha fazla oranda katılım beklenirken, Giresun Valisi Enver Ünlü Kapu mahallesi Cumhuriyet Ortaokulunda, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ise Çıtlakkale mahallesi Namık Kemal İlkokulunda oy kullandı.

Kapu mahallesinde Cumhuriyet Ortaokulunda oyunu kullanan Vali Enver ünlü, “Eşim Sema hanım ile birlikte tur seçimlerinde oyumuzu kullanarak vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun” temennisinde bulunurken, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ise herkesi sandık başına davet ederek “Seçimler Giresunumuz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm hemşerilerimizi de bir kez daha sandık başına davet ediyorum. Vatandaşlarımızın en doğru kararı vereceğine ve Türkiye Yüzyılına yakışan istikrarla güzel bir netice alacağımıza inanıyoruz” dedi.

90 yaşında tekerlekli sandalye ile sandığa geldi

Başkan Şenlikoğlu oyunu kullandıktan sonra il merkezindeki oy kullanma merkezilerindeki sandık görevlilerini ve seçmenleri ziyaret turuna çıktı.

Öte yandan 90 yaşındaki Senem Yaramış da yakınlarının yardımıyla tur seçimleri için tekerlekli sandalye ile oy kullanmaya geldi.

Giresun merkeze bağlı Fevzi Çakmak mahallesinde yaşayan 90 yaşındaki Senem Yaramış oy kullanmak için yakınları tarafından 23 Nisan İlköğretim Okuluna getirildi. Burada oyunu kullanan Yaramış, 14 Mayıs'ta olduğu gibi yeniden oy kullanmak için sandık başına geldiğini ifade ederek, “İlerlemiş yaşıma rağmen vatandaşlık görevimi yerine getirmek istedim. Böyle önemli bir süreçte oy kullanmamak olmazdı” diye konuştu.