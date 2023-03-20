Giresun'da 2016 yılında şehit olan J.Kd.Bçvş. Zafer Çalışkan için zirve yürüyüşü düzenlendi

Kd.Bçvş. Zafer Çalışkan anısına zirve yürüyüşü düzenlendi.

Giresun'da 6 Mayıs 2016 tarihinde PKK terör örgütü mensubu teröristlerin karakola yaptıkları saldırı sonucu şehit olan J.Kd.Bçvş. Zafer Çalışkan'ı anmak maksadıyla GİDOSK üyelerinden 22 kişilik ekiple Kulakkaya Yaylası'ndan Çaldağ'a kadar zirve yürüyüşü düzenlendi.

Kulakkaya Yayyalsı'ndan başlayıp yürüyüşün son bulduğu Çaldağ'da Jandarma Komutanlığı'nı da ziyaret eden yürüyüş ekibi burada Karakol Komutanı Teğmen Murat Mengili ve Kıdemli Başçavuş Erol Acar ve personel tarafından karşılanarak ikramda bulunuldu.

Şehit J. Krk.K.J.Kd.Bçvş. Zafer Çalışkan o dönemde lisede okuyan kızını okuldan alıp karakola bitişik lojmanın önüne geldiğinde karakolun karşısında Çaldağ eteklerinde mevzii almış, PKK terör örgütü mensuplarının ateş açması sonucu önce kızını koruma amacıyla hareket edip onu perdeleyince vurularak şehit olmuştu.