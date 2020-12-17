Giresun'da 22 Ağustos'taki selde dereye düşen 2 otomobile ulaşıldı

Giresun'da 22 Ağustos tarihinde meydana gelen selde sürüklenen 2 otomobile Aksu Deresi yatağında ulaşıldı.

Giresun'da 22 Ağustos günü meydana gelen sel felaketinde 5'i jandarma 11 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor. Sel felaketinden en fazla etkilenen ilçe olan Dereli ilçesinde sel sularına kapılarak dere yatağında sürüklenen 2 otomobile Aksu Deresinde ulaşıldı. Dereli ilçesinde jandarma ekiplerinin devriyesi esnasında fark edilen araçlar, Dereli İlçe Özel İdaresi'nden temin edilen araçlarla bulundukları yerden çıkarıldı. Otomobillerin motor ve şasi numaralarından sahipleri belirlendi. Araçlardan 34 UV 7426 plakalı otomobilin Nazife İnan adına kayıtlı olduğu, 55 ACP 139 plakalı otomobilin ise Barış Aslan adına kayıtlı olduğu tespit edilip araç sahiplerine bilgi verildi. Hurdaya dönen araçlar trafik tescil işlemlerinin yapılması için Dereli İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.