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Giresun'da 220 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Giresun’un Tirebolu ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmada 220 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmada 220 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.


Uyuşturucu ile mücadele kapsamında Tirebolu ilçesine bağlı Hamam mahallesinde jandarma ekipleri tarafından bir şüphelinin üzerinde ve adresinde yapılan arama 220 adet uyuşturucu hap, 1 adet el yapımı tabanca, 6 adet tabanca fişeği ve 1 adet şarjör ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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